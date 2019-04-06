"Барселона" - "Атлетико": видеотрансляция битвы главных претендентов на чемпионство в Примере

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"Барселона" - "Атлетико": видеотрансляция битвы главных претендентов на чемпионство в Примере

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Барселона" примет мадридский "Атлетико".

Это не просто центральный матч чемпионата в этот уик-энд, но и ключевая дуэль в борьбе за золотые медали. Перед очным поединком "сине-гранатовые" опережают "матрасников" на 8 очков, поэтому победа первых фактически поставит крест на интриге в гонке за титулом. Будет интересно, не пропустите!

Матч пройдёт в субботу, 6 апреля, на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 21:45 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

Не пропустите: Симеоне: "Победа над "Барселоной" - это единственный шанс сохранить шансы на чемпионство". | http://soccernews.ru

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