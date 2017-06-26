"Барселона Б" вернулась в Сегунду
В ответном финальном матче плей-офф третьего испанского дивизиона "Барселона Б" дома расписала нулевую ничью с "Расингом".
Учитывая, что в гостях молодёжка "сине-гранатовых" разгромил соперника со счётом 4:1, каталонская команда стала победителем Сегунды Б.
Таким образом, "Барселона Б", которую тренирует Херард Лопес, спустя два года вернулась в Сегунду.
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|Команда
|М
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|Реал Вальядолид
|42
|63
|8
|Реал Овьедо
|42
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|9
|Луго
|42
|55
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|Кордоба
|42
|55
|11
|Реус Депортиу
|42
|55
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|Райо Вальекано
|42
|53
|13
|Севилья II
|42
|53
|14
|Химнастик Таррагона
|42
|52
|15
|Альмерия
|42
|51
|16
|Реал Сарагоса
|42
|50
|17
|Нумансия
|42
|50
|18
|Алькоркон
|42
|50
|19
|Коста Калида
|42
|48
|20
|Мальорка
|42
|45
|21
|Эльче
|42
|43
|22
|Мирандес
|42
|41