"Барселона Б" вернулась в Сегунду

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"Барселона Б" вернулась в Сегунду

В ответном финальном матче плей-офф третьего испанского дивизиона "Барселона Б" дома расписала нулевую ничью с "Расингом".

Учитывая, что в гостях молодёжка "сине-гранатовых" разгромил соперника со счётом 4:1, каталонская команда стала победителем Сегунды Б.

Таким образом, "Барселона Б", которую тренирует Херард Лопес, спустя два года вернулась в Сегунду.

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