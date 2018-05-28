"Барселона Б" вылетела из Сегунды

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"Барселона Б" вылетела из Сегунды

В рамках 41-го тура испанской Сегунды "Барселона Б" сыграла вничью с "Альбасете" со счётом 0:0.

Вследствие этого результата вторая команда "сине-гранатовых" потеряла шансы сохранить прописку во втором дивизионе и вылетела в третий.

Напомним, что "Райо Вальекано" возвращается в Примеру. | http://soccernews.ru

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