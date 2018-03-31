"Барселона, "Бавария" и "Арсенал" претендуют на хавбека сборной Германии

Сразу три европейских топ-клуба претендуют на полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Макса Майера, информирует barcablaugranes.com.

Так, по сведениям источника, побороться за 22-летнего хавбека "кобальтовых" ближайшим летом будут готовы мюнхенская "Бавария", каталонская "Барселона" и лондонский "Арсенал", которые рассчитывают заполучить игрока на бесплатной основе, так как его контракт с клубом истекает по окончанию текущего сезона.

Напомним, Майер отказался продлевать контракт с "Шальке". | soccernews.ru