"Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров ПСВ
Фото: инстаграм Коди Гакпо/Автор неизвестен
"Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику ПСВ Коди Гакпо, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, европейские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. ПСВ оценивает игрока в 50 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала".
В нынешнем сезоне 22-летний Гакпо провел за ПСВ 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|27
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18