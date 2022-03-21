"Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров ПСВ

Фото: инстаграм Коди Гакпо/Автор неизвестен

"Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику ПСВ Коди Гакпо, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, европейские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. ПСВ оценивает игрока в 50 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала".

В нынешнем сезоне 22-летний Гакпо провел за ПСВ 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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