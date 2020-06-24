"Барселона", "Бавария" и ПСЖ поборются за хавбека "Тоттенхэма"

"Барселона", "Бавария" и ПСЖ проявляют интерес к французскому полузащитнику "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, сообщает ESPN.

По сведениям издания, испанский, немецкий и французский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Ндомбеле поссорился с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Впрочем, сам тренер эту информацию опроверг.

"Барселона" и ПСЖ не готовы платить деньги за игрока, но могут предложить за него кого-то из своих футболистов. "Бавария" может заплатить определенную сумму, если продаст испанца Тьяго Алькантару.

В нынешнем сезоне 23-летний Ндомбеле провел за "Тоттенхэм" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Барселона" может подписать Эдинсона Кавани. | http://soccernews.ru