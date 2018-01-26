"Барселона" берет реванш у "Эспаньола" и выходит в полуфинал Кубка Испании

В рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Испании "Барселона" на стадионе "Камп Ноу" принимала земляков из "Эспаньола". После первого матча, который состоялся неделю назад, "попугаи" в прямом смысле разозлили "сине-гранатовых", добыв победу со счетом 1:0. Брать реванш Эрнесто Вальверде выпустил основной состав, во главе с Месси и Суаресом в атаке.

Впрочем, встреча началась с довольно таки сентиментального события. "Камп Ноу" попрощался с Хавьером Маскерано. После восьмилетнего пребывания в клубе, аргентинец закончил выступления в "сине-гранатовой" футболке.

Преимущество "Барсы" с первых минут матча не стало неожиданностью. Хозяева поля сразу прижали команду Кике Флореса к собственным воротам и довольно быстро открыли счет. Видаль промчался правым флангом и почти от лицевой вырезал нацеленный навес на дальнюю штангу. А здесь защитники "Эспаньола" оставили одного Луиса Суареса, и уругваец без проблем головой вколотил мяч в ворота – 1:0.

Гости не стушевались и в ответной атаке едва не сравняли счет. После ряда передач у штрафной "Барселоны" мяч оказался в ногах у Морено, который вошел в штрафную и хлестко пробивал в ближний угол. Силлессен с большим трудом вытащил этот мяч.

Однако этот момент стал единственный в активе "попугаев" до перерыва, который можно было охарактеризовать как голевой. Все остальное время первого тайма команда Эрнесто Вальверде играла матч на половине поля соперника, создав несколько хороших моментов для взятия ворот.

Так на 25-й минуте "Барселона" удвоила свое преимущество. Сначала Месси пытался сольно пройти к воротам, но идея аргентинца не воплотилась в жизнь. Тем не менее Видаль на правом фланге поборолся за мяч и сфера вскоре снова оказалась в ногах Лионеля. Ну а дальше "инопланетянин" совершил фирменный проход вдоль штрафной и выстрелил по воротам. Мяч не без помощи рикошета юркнул в ближний угол – 2:0.

Еще до перерыва "сине-гранатовые" могли довести дело до разгрома. И в обоих голевых моментах на острие снова был Месси. Сначала аргентинец замыкал прострел от Серхи Роберто – рядом со штангой. А на 45-й минуте черпак на Лионеля за спины защитников "Эспаньола" прошел от Бускетса. Пытался Месси прокинуть мяч мимо голкипера "попугаев", отправив мяч в дальний угол, но не смог поймать сферу на ногу как следует.

Второй тайм "Барселона" начала прагматично. Спешить хозяевам поля было некуда, счет их полностью устраивал. Важнее было обезопасить свои ворота, поэтому команда Эрнесто Вальверде принялась держать мяч у себя, катая его преимущественно в центре поля. И все же один выпад на исходе первой десятиминутки удался "сине-гранатовым". Месси совершил фирменный проход к штрафной и выстрелил в правый от себя угол, но Пау Лопес был начеку.

А затем наступило время замен в составе "Барселоны". Сначала вместо Видаля вышел Паулиньо, а в середине тайма "Камп Ноу" стоя встречал дебют Коутиньо в сине-гранатовой футболке, который заменил Иньесту.

Прекрасный шанс снять интригу в матче была у "сине-гранатовых" на 75-й минуте. В ходе одной атаки мяч дважды мог влететь в сетку. Сначала после прострела от Роберто бил в касание Суарес. Удар у уругвайца не получился, тем не менее мяч летел в ворота и голкиперу "Эспаньола" ничего не оставалось, как отбить сферу перед собой. Первым же на добивание поспевал Ракитич и целил в ближний угол, однако Пау Лопес спас гостей от гола.

А спустя 10 минут просто невезение не позволило Месси оформить дубль в матче. Ракитич филигранным пасом справа вырезал подачу в штрафную, куда набегал аргентинец. С 7 метров Лионель расстреливал ворота "попугаев", однако мяч не пожелал влетать в ворота. Гостей спасла штанга.

У команды Кике Флореса запомнился лишь один выпад, который нес потенциальную угрозу. После передачи Гарсии с левого фланга врывался в штрафную Морено. Нападающий "Эспаньола" рухнул на газон в штрафной "Барсы", намекая на то, что Альба придерживал его рукой. Но свисток Матеу Лаоса не прозвучал.

В итоге хозяева "Камп Ноу" спокойно довели матч до победы и стали последним участником полуфинала Кубка Испании.

"Барселона" – "Эспаньол" – 2:0

Голы: Суарес, 9 – 1:0. Месси, 25 – 2:0.

"Барселона": Силлессен, Альба, Пике, Умтити, Видаль (Паулиньо, 63), Бускетс, Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 90+3), Иньеста (Коутиньо, 68), Месси, Суарес.

"Эспаньол": П.Лопес, Наварро, Кариколь, Налдо, Кансеко, Д.Лопес, Дардер (Баптистау, 46), Санчес (Мелендо, 86), Фуэго, Гранеро (С.Гарсия, 65), Морено.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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