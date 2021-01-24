"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд

Завершившийся матч 20 тура испанской Ла Лиги "Эльче" - "Барселона" принес очередную победу каталонцам. Матч завершился со счетом 2:0. Голы забивали де Йонг и Пуч.

Стоит отметить, что нападающий "блаугранас" Лионель Месси пропускал матч из-за дисквалификации, полученной за удаление в финальном матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" (2:3).

Что примечательно, когда аргентинца нет на поле, клуб не проигрывает уже 12 матчей подряд. В 9 из них каталонцы победили соперников.