"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд

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"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подрядЗавершившийся матч 20 тура испанской Ла Лиги "Эльче" - "Барселона" принес очередную победу каталонцам. Матч завершился со счетом 2:0. Голы забивали де Йонг и Пуч.

Стоит отметить, что нападающий "блаугранас" Лионель Месси пропускал матч из-за дисквалификации, полученной за удаление в финальном матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" (2:3).

Что примечательно, когда аргентинца нет на поле, клуб не проигрывает уже 12 матчей подряд. В 9 из них каталонцы победили соперников.

И все же Месси остается лучшим бомбардиром команды. В его активе 11 мячей в 17 матчах Ла Лиги. У идущего следом Гризманна 5 голов в 18 матчах.

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