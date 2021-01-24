"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд
Завершившийся матч 20 тура испанской Ла Лиги "Эльче" - "Барселона" принес очередную победу каталонцам. Матч завершился со счетом 2:0. Голы забивали де Йонг и Пуч.
Стоит отметить, что нападающий "блаугранас" Лионель Месси пропускал матч из-за дисквалификации, полученной за удаление в финальном матче Суперкубка Испании с "Атлетиком" (2:3).
Что примечательно, когда аргентинца нет на поле, клуб не проигрывает уже 12 матчей подряд. В 9 из них каталонцы победили соперников.
И все же Месси остается лучшим бомбардиром команды. В его активе 11 мячей в 17 матчах Ла Лиги. У идущего следом Гризманна 5 голов в 18 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14