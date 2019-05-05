"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)

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"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)

"Сельта" переиграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голами отметились Макси Гомес и Яго Аспас.

Напомним, что каталонский клуб выставил резервный состав команды на этот матч. 

"Сельта" - "Барселона" - 2:0 (0:0)

Голы: Гомес, 67 - 1:0, Аспас, 88 (с пенальти) - 2:0.

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Кабраль, Оласа, Будебуз (Хосабед Санчес, 85), Лоботка, Окай Йокушлу, Буфаль (Мендес, 71), Аспас, Гомес (Бельтран, 90+1).

"Барселона": Силлессен, Фермален, Юмтити, Тодибо (Мурильо, 68), Ваге, Артур (Видаль, 62), Аленья, Пуч, Малком, Боатенг, Дембеле (Кольядо, 6).

"Сельта" с 40 баллами занимает 14 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона", в активе которой 83 очка, занимает первое место. Каталонский клуб досрочно завоевал чемпионский титул.

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