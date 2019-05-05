"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)
"Сельта" переиграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
В составе хозяев голами отметились Макси Гомес и Яго Аспас.
Напомним, что каталонский клуб выставил резервный состав команды на этот матч.
"Сельта" - "Барселона" - 2:0 (0:0)
Голы: Гомес, 67 - 1:0, Аспас, 88 (с пенальти) - 2:0.
"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Кабраль, Оласа, Будебуз (Хосабед Санчес, 85), Лоботка, Окай Йокушлу, Буфаль (Мендес, 71), Аспас, Гомес (Бельтран, 90+1).
"Барселона": Силлессен, Фермален, Юмтити, Тодибо (Мурильо, 68), Ваге, Артур (Видаль, 62), Аленья, Пуч, Малком, Боатенг, Дембеле (Кольядо, 6).
"Сельта" с 40 баллами занимает 14 место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона", в активе которой 83 очка, занимает первое место. Каталонский клуб досрочно завоевал чемпионский титул.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Леганес
|36
|45
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|35
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|35
|30