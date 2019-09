"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности

"Барселона" начала с места в карьер, открыв счет уже на 2-й минуте встречи. Гол создали три футболиста: де Йонг оказался на правом краю штрафной и прострелил, Гризманн потянул за собой Гарая, а освобожденный от опеки Фати мощным ударом под правую стойку замкнул передачу – 1:0! Не успели "летучие мыши" опомниться от гола каталонского вундеркинда, как тот добавил к своей статистике еще и ассист. На 7-й минуте он эффектно переиграл Коклена один-в-один и с левого края штрафной выкатил мяч под выстрел де Йонгу – Фрэнки же отправил сферу точно под перекладину. 2:0 – казалось, что дело сделано. 16-летний Ансуи Фати стал самым молодым футболистом Ла Лиги, которому удалось оформить гол+пас в XXI веке. Достижения не останавливало африканца: на 16-й минуте ему удался блестящий обводной удар метров с 20-ти, однако мяч из-за рикошета пролетел в считанных сантиметрах от каркаса ворот. Впрочем, "Валенсия" к тому времени успела прийти в себя, едва не размочив счет после красивой комбинации Гамейро и Морено на линии штрафной. На 20-й же минуте Гамейро получил передачу на ход, обошел на дистанции Семеду, прикрыл мяч корпусом и под углом вышел один на один с тер Штегеном. В завершении Кевин нанес мощный удар в ближний угол – мимо!

Постепенно становилось заметно, как хорошо "летучим мышам" даются комбинативные действия перед чужим штрафным. Каталонцы, подолгу катая мяч в попытке растянуть оборонительные стены "Валенсии", иногда допускали ошибки, после которых гости регулярно убегали в контратаку. В конце концов, пассивность впереди и невнимательность позади привели к справедливому голу "левантийцев" на 27-й минуте: Гамейро получил разрезной пас от Морено и выскочил один на один с тер Штегеном, уверенно переиграв его в ближнем бою – 2:1. Это уже завело хозяев, которые пошли вперед и могли забить третий мяч в ворота своего экс-голкипера Силлессен. На 33-й минуте в центре внимания вновь оказался Фати, который практически повторил свой чудо-выстрел с дистанции в дальнюю девятку – и снова сфера предательски просвистела рядом с каркасом ворот. Кроме того, в штрафной врывался Перес, упал после контакта с Парехо, но арбитр не усмотрел в действиях Данни нарушения правил. "Валенсия" ответила фантастическим моментом на 38-й минуте: сначала Гамейро вывалился один на один с тер Штегеном на углу штрафной и пробил в корпус немцу, а через несколько секунд пробил с полоборота метров с 10-ти – и снова тер Штеген вытащил его удар. Завершение первого тайма прошло под инициативой "Барселоны", но качественных эпизодов у ворот Силессена не возникало. Больше всего запомнился момент на 39-й минуте, когда 16-летний Фати в штрафной эффектно перебросил мяч над головой 34-летнего Васса, после чего прострелил – голкипер перехватил передачу. На 45-й же о себе вновь напомнил Гризманн, который нанес удар с дальней дистанции значительно выше ворот. Наконец, на перерыв команды ушли при преимуществе "Барселоны".

Второй тайм начался в схожем с первым ключе. Каталонцы захватили контроль над мячом и быстро забили гол, а помог им в этом экс-вратарь "блаугранас" Силлессен. На 53-й минуте Гризманн мощно пробил с линии штрафной по центру, Яспер неуклюже пропустил мяч под рукой, а тот отскочил в штангу. На добивании тут же сыграл Пике – 3:1! Через два минуты после этого четвертый мяч мог провести Семеду, которому удался прекрасный выстрел с дальней дистанции в левый нижний угол – и снова каркас ворот сыграл за "Валенсию"! Эрнесто Вальверде в этот момент решил бросить в бой Суареса, который из-за травмы пропустил три последних тура. Луис сменил Фати на 59-й минуте, а уже на 61-й его мощный удар с линии штрафной завершился рикошетом от левой стойки точно в сетку ворот "Валенсии" – 4:1.

На этом "Барса" не остановилась, но против пятого гола был Силессен, который на 63-й минуте спас после выхода Гризманна лицом к лицу, парировал выстрел Переса из пределов штрафной и поймал дальний удар в левый угол. Лишь после этого "летучим мышам" удалось несколько выровнять матч, этому способствовала куча замен, которая сбила игровой темп. На 70-х минутах "Валенсии" дали немного поиграть, и та даже могла забить. В частности, неплохие выстрелы удались Черышеву и Ли Кан Ину, однако тер Штеген не дремал. В конце концов, агрессия гостей начала сбиваться на жесткие фолы, поэтому "Барселона" принялась закрывать поединок. На 75-й минуте над перекладиной пробил Бускетс, а на 82-й, после затяжной атаки с несколькими накрытыми ударами, произошел пятый гол "блаугранас" – его после передачи Гризманна провел Суарес, с близкого расстояния попав тот же угол, что и при первом своем забитом мяче. Впрочем, уже в компенсированное время Гомес сумел сделать счет хотя бы немного более приличным – 5:2. На этом матч и завершился. Таким образом, "Барселона" набрала семь очков и хотя бы на сутки вернулась в зону Лиги Чемпионов. Каталонцы идут на четвертой позиции, находясь на расстоянии двух зачетных баллов от первой строчки. "Валенсия", имея в активе всего четыре пункта, опустилась на четырнадцатое место в турнирной таблице.

Фати и де Йонг – лучшие в матче

После разгрома "Валенсии" внимание испанских журналистов было сконцентрировано на 16-летнем Ансуи Фати, которому удалось оформить гол+пас в стартовые 7 минут и заодно поиздеваться над опытными защитниками "Валенсии". Главному тренеру сборной Испании тут же пришлось заявить, что федерация работает над натурализацией африканского воспитанника Ла Масии, а в голосовании за лучшего футболиста встречи на Marca нападающий со значительным отрывом занимает первое место. Наилучшим образом же игру Фати в этом поединке описал обозреватель AS Санти Хименес: "Каждый раз, когда он вмешивался в игру, что-то случалось. Это был кошмар для "Валенсии", которая, казалось, спрашивала себя: "Откуда этот ребенок? ". 16-летнего нападающего уже сравнивают с Месси, который продолжает восстанавливаться после травмы и вряд ли сыграет даже во вторник. В прошлом туре Фати вышел на замену во втором тайме тяжелого поединка против "Осасуны" и уже через шесть минут стал самым молодым автором гола "Барселоны" в Примере, а теперь он стал самым молодым автором гола+паса в одном матче за всю историю Ла Лиги. Впрочем, и без рекордов его статистика против "Валенсии" заслуживает похвалы: за 60 минут Ансуи, кроме гола, провел 2 классных дальних удара над перекладиной, трижды переиграл соперника на дриблингн (при пяти попытках) и стал третьим по оценкам аналитических порталов Whoscored и Sofascore.

Конечно, пока рано говорить о преемнике Месси. Как правильно отметил Эрнесто Вальверде, "не совсем нормально забивать почти первым касанием, вторым отдавать голевой пас, а третьим почти отличиться еще раз". Впереди у Фати будут намного сложнее матче, а прямо сейчас ему нужно поработать в зале – всего три выигранных единоборств из восьми для "Барселоны" мало. Кроме того, Ансуи периодически тормозил при формировании треугольников в полузащите, но для 16-летнего футболиста, который дебютировал за "Барсу" меньше месяца назад, это нормально. Если африканец подойдет к делу с правильными настройками, то место в основе ему гарантировано. Тем не менее, он уже является звездой. Впрочем, не Фати единственным полна игра Барселоны в матче против "Валенсии". Не меньший восторг испанских журналистов и болельщиков вызвало выступление де Йонга, которому удалось оформить гол+пас на старте встречи, а еще несколько потенциальных ассистов голландцу запороли партнеры. В голосовании за лучшего футболиста встречи на Marca Фрэнки идет прямо за Фати, а на Mundo Deportivo и AS он стал одним из трех игроков, которым поставили самую высокую оценку. Whoscored и Sofascore также оценили игру де Йонга высокими баллами – 8.4 8.6 соответственно. Статистика Фрэнки говорит сама за себя. На счету голландца 54 передачи со 100-процентной точностью, из которых три паса были под удар – никто столько не ассистировал партнерам. Кроме того, де Йонг трижды возвращал мяч своей команде и трижды с трех попыток обыграл соперника на дриблинге - ну а его шикарную позиционную работу цифрами не описать. Правда, во втором тайме его активность была несколько ниже, чем до перерыва, но в целом Фрэнки провел свой лучший матч за "Барселону" на данный момент.

1 - Frenkie de Jong in the first half against Valencia:



⚽ 1 Goal

1 Assist

100% passing accuracy (42)

3 recoveries



Confidence. pic.twitter.com/54G1ndLWl8