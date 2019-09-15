"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности

"Барселона" начала с места в карьер, открыв счет уже на 2-й минуте встречи. Гол создали три футболиста: де Йонг оказался на правом краю штрафной и прострелил, Гризманн потянул за собой Гарая, а освобожденный от опеки Фати мощным ударом под правую стойку замкнул передачу – 1:0! Не успели "летучие мыши" опомниться от гола каталонского вундеркинда, как тот добавил к своей статистике еще и ассист. На 7-й минуте он эффектно переиграл Коклена один-в-один и с левого края штрафной выкатил мяч под выстрел де Йонгу – Фрэнки же отправил сферу точно под перекладину. 2:0 – казалось, что дело сделано. 16-летний Ансуи Фати стал самым молодым футболистом Ла Лиги, которому удалось оформить гол+пас в XXI веке. Достижения не останавливало африканца: на 16-й минуте ему удался блестящий обводной удар метров с 20-ти, однако мяч из-за рикошета пролетел в считанных сантиметрах от каркаса ворот. Впрочем, "Валенсия" к тому времени успела прийти в себя, едва не размочив счет после красивой комбинации Гамейро и Морено на линии штрафной. На 20-й же минуте Гамейро получил передачу на ход, обошел на дистанции Семеду, прикрыл мяч корпусом и под углом вышел один на один с тер Штегеном. В завершении Кевин нанес мощный удар в ближний угол – мимо!

Постепенно становилось заметно, как хорошо "летучим мышам" даются комбинативные действия перед чужим штрафным. Каталонцы, подолгу катая мяч в попытке растянуть оборонительные стены "Валенсии", иногда допускали ошибки, после которых гости регулярно убегали в контратаку. В конце концов, пассивность впереди и невнимательность позади привели к справедливому голу "левантийцев" на 27-й минуте: Гамейро получил разрезной пас от Морено и выскочил один на один с тер Штегеном, уверенно переиграв его в ближнем бою – 2:1. Это уже завело хозяев, которые пошли вперед и могли забить третий мяч в ворота своего экс-голкипера Силлессен. На 33-й минуте в центре внимания вновь оказался Фати, который практически повторил свой чудо-выстрел с дистанции в дальнюю девятку – и снова сфера предательски просвистела рядом с каркасом ворот. Кроме того, в штрафной врывался Перес, упал после контакта с Парехо, но арбитр не усмотрел в действиях Данни нарушения правил. "Валенсия" ответила фантастическим моментом на 38-й минуте: сначала Гамейро вывалился один на один с тер Штегеном на углу штрафной и пробил в корпус немцу, а через несколько секунд пробил с полоборота метров с 10-ти – и снова тер Штеген вытащил его удар. Завершение первого тайма прошло под инициативой "Барселоны", но качественных эпизодов у ворот Силессена не возникало. Больше всего запомнился момент на 39-й минуте, когда 16-летний Фати в штрафной эффектно перебросил мяч над головой 34-летнего Васса, после чего прострелил – голкипер перехватил передачу. На 45-й же о себе вновь напомнил Гризманн, который нанес удар с дальней дистанции значительно выше ворот. Наконец, на перерыв команды ушли при преимуществе "Барселоны".

Второй тайм начался в схожем с первым ключе. Каталонцы захватили контроль над мячом и быстро забили гол, а помог им в этом экс-вратарь "блаугранас" Силлессен. На 53-й минуте Гризманн мощно пробил с линии штрафной по центру, Яспер неуклюже пропустил мяч под рукой, а тот отскочил в штангу. На добивании тут же сыграл Пике – 3:1! Через два минуты после этого четвертый мяч мог провести Семеду, которому удался прекрасный выстрел с дальней дистанции в левый нижний угол – и снова каркас ворот сыграл за "Валенсию"! Эрнесто Вальверде в этот момент решил бросить в бой Суареса, который из-за травмы пропустил три последних тура. Луис сменил Фати на 59-й минуте, а уже на 61-й его мощный удар с линии штрафной завершился рикошетом от левой стойки точно в сетку ворот "Валенсии" – 4:1.

На этом "Барса" не остановилась, но против пятого гола был Силессен, который на 63-й минуте спас после выхода Гризманна лицом к лицу, парировал выстрел Переса из пределов штрафной и поймал дальний удар в левый угол. Лишь после этого "летучим мышам" удалось несколько выровнять матч, этому способствовала куча замен, которая сбила игровой темп. На 70-х минутах "Валенсии" дали немного поиграть, и та даже могла забить. В частности, неплохие выстрелы удались Черышеву и Ли Кан Ину, однако тер Штеген не дремал. В конце концов, агрессия гостей начала сбиваться на жесткие фолы, поэтому "Барселона" принялась закрывать поединок. На 75-й минуте над перекладиной пробил Бускетс, а на 82-й, после затяжной атаки с несколькими накрытыми ударами, произошел пятый гол "блаугранас" – его после передачи Гризманна провел Суарес, с близкого расстояния попав тот же угол, что и при первом своем забитом мяче. Впрочем, уже в компенсированное время Гомес сумел сделать счет хотя бы немного более приличным – 5:2. На этом матч и завершился. Таким образом, "Барселона" набрала семь очков и хотя бы на сутки вернулась в зону Лиги Чемпионов. Каталонцы идут на четвертой позиции, находясь на расстоянии двух зачетных баллов от первой строчки. "Валенсия", имея в активе всего четыре пункта, опустилась на четырнадцатое место в турнирной таблице.

Фати и де Йонг – лучшие в матче

После разгрома "Валенсии" внимание испанских журналистов было сконцентрировано на 16-летнем Ансуи Фати, которому удалось оформить гол+пас в стартовые 7 минут и заодно поиздеваться над опытными защитниками "Валенсии". Главному тренеру сборной Испании тут же пришлось заявить, что федерация работает над натурализацией африканского воспитанника Ла Масии, а в голосовании за лучшего футболиста встречи на Marca нападающий со значительным отрывом занимает первое место. Наилучшим образом же игру Фати в этом поединке описал обозреватель AS Санти Хименес: "Каждый раз, когда он вмешивался в игру, что-то случалось. Это был кошмар для "Валенсии", которая, казалось, спрашивала себя: "Откуда этот ребенок? ". 16-летнего нападающего уже сравнивают с Месси, который продолжает восстанавливаться после травмы и вряд ли сыграет даже во вторник. В прошлом туре Фати вышел на замену во втором тайме тяжелого поединка против "Осасуны" и уже через шесть минут стал самым молодым автором гола "Барселоны" в Примере, а теперь он стал самым молодым автором гола+паса в одном матче за всю историю Ла Лиги. Впрочем, и без рекордов его статистика против "Валенсии" заслуживает похвалы: за 60 минут Ансуи, кроме гола, провел 2 классных дальних удара над перекладиной, трижды переиграл соперника на дриблингн (при пяти попытках) и стал третьим по оценкам аналитических порталов Whoscored и Sofascore.

Конечно, пока рано говорить о преемнике Месси. Как правильно отметил Эрнесто Вальверде, "не совсем нормально забивать почти первым касанием, вторым отдавать голевой пас, а третьим почти отличиться еще раз". Впереди у Фати будут намного сложнее матче, а прямо сейчас ему нужно поработать в зале – всего три выигранных единоборств из восьми для "Барселоны" мало. Кроме того, Ансуи периодически тормозил при формировании треугольников в полузащите, но для 16-летнего футболиста, который дебютировал за "Барсу" меньше месяца назад, это нормально. Если африканец подойдет к делу с правильными настройками, то место в основе ему гарантировано. Тем не менее, он уже является звездой. Впрочем, не Фати единственным полна игра Барселоны в матче против "Валенсии". Не меньший восторг испанских журналистов и болельщиков вызвало выступление де Йонга, которому удалось оформить гол+пас на старте встречи, а еще несколько потенциальных ассистов голландцу запороли партнеры. В голосовании за лучшего футболиста встречи на Marca Фрэнки идет прямо за Фати, а на Mundo Deportivo и AS он стал одним из трех игроков, которым поставили самую высокую оценку. Whoscored и Sofascore также оценили игру де Йонга высокими баллами – 8.4 8.6 соответственно. Статистика Фрэнки говорит сама за себя. На счету голландца 54 передачи со 100-процентной точностью, из которых три паса были под удар – никто столько не ассистировал партнерам. Кроме того, де Йонг трижды возвращал мяч своей команде и трижды с трех попыток обыграл соперника на дриблинге - ну а его шикарную позиционную работу цифрами не описать. Правда, во втором тайме его активность была несколько ниже, чем до перерыва, но в целом Фрэнки провел свой лучший матч за "Барселону" на данный момент.

1 - Frenkie de Jong in the first half against Valencia:



⚽ 1 Goal

1 Assist

100% passing accuracy (42)

3 recoveries



Confidence. pic.twitter.com/54G1ndLWl8 — OptaJose (@OptaJose) 14 вересня 2019 р.

Луис Суарес - то, чего так не хватало "Барселоне"

Возрастного уругвайского нападающего в последнее время начали критиковать за пассивную декабря впереди, постоянные укоры партнерам и дружбу с Месси – мол, это негативно сказывается на его мотивации, ведь место в старте гарантировано. И хотя Луис остается лучшим в мире по работе на последней линии и до сих пор поражает своей энергичностью, его травматичность стала поводом для разговоров по поиску нового нападающего. Впрочем, выход Суареса на замену во втором тайме матча против "Валенсии" на фоне поединков "блаугранас" без него заставит критиков замолчать. Луис вместе с де Йонгом и Фати практически всеми изданиями и аналитическими порталами признается лучшим футболистом встречи, хотя уругвайский форвард провел на поле чуть больше 30 минут. Конечно, большинство просто обратили внимание на дубль Суареса в ворота Силлессен, но здесь также следует отметить качество исполнения моментов. Показательным был первый гол нападающего: Луис вышел на замену на 59-й минуте, две минуты побегал где-то без внимания телевизионных камер, а затем открылся под пас де Йонга и первым касанием отправил мяч под штангу. С 20-ти метров. Без разбега. Прямо в топ-3 бомбардиров "Барселоны" за всю историю. "Барселоне" в последних трех турах не хватало именно такого мастера. Можно долго отмечать Переса за активность и смелую игру (для матча против "летучих мышей" это также актуально), а Гризманна – за полезные действия на команду, однако режима суперзвезды на завершающих стадиях никто из них не включал. Суаресу пришлось показать "пацанам", как это делают настоящие мужчины. 14 касаний мяча и дубль в ворота "Валенсии" – в этом Луис разбирается.

Luis Suarez moves to third place in all-time Barcelona goals in La Liga pic.twitter.com/AvOZ6cvazm — B/R Football (@brfootball) 14 вересня 2019 р.

Оборона "Барселоны" – просто ужас! Где работа Вальверде?

Насколько у "блаугранас" все было прекрасно впереди, столь же все выглядело ужасно позади. Счет 5:2 не должен вводить в заблуждение – если "летучие мыши" использовали все моменты, которые были у них в первом тайме, то на перерыв они бы ушли при счете 2:3 или даже 2:4 в свою пользу. То, что вытворяли Гамейро и Родриго с обороной "Барселоны", не выдерживает никакой критики. Уже тот факт, что шесть из девяти ударов по воротам "блаугранас" прошли из пределов штрафной, перед стартом ЛЧ настораживает. "Валенсия" на старте сезона не столь крутая, как в конце прошлого, а перед этим туром команда еще и со скандалом потеряла главного тренера Марселино Гарсию Тораля – тем не менее, комбинативные действия "летучих мышей" перед штрафной площадкой "Барсы" от этого не пострадали. Уже на 19-й минуте Морено и Гамейро просто раздели каталонский защиту, однако в последний момент подкат Альбы не дал Родриго замкнуть передачу. Также стоит отметить, что перед этим моментом Семеду на фланге потерял мяч под давлением Морено и Торреса. Уже через минуту Нелсон снова стал "героем" эпизода, банально проиграв забегания на дистанцию ​​Гамейро. Кевин вышел один на один и пробил мимо ворот. Нападающий вообще не должен был иметь перед собой такую ​​широкую зону, куда и прошла разрезная передача Морено.

В конце концов, и гол стал следствием разрезного паса Родриго на Гамейро, которому оставалось переиграть тер Штегена в ближнем бою. Немецкий голкипер вообще был ангелом-хранителем обороны "блаугранас", подчищая большинство ее ошибок. Особенно эффектным стал эпизод на 38-й минуте, когда защитники "Барселоны" трижды дали пробить нападающим "Валенсии" из пределов штрафной – после выхода Гамейро один на один, после проигранного отскока у своих ворот и после еще одного такого отскока, когда Морено выстрелил из той же точки, но из офсайда. Соперники в Лиге Чемпионов прощать такие помарки не станут. У "Барселоны" не та группа, в которой можно расслабляться, но вряд ли она не выйдет из нее. Проблемы с такой игрой начнутся сразу в плей-офф, где цена всего одной ошибки становится колоссальной. Грубые промахи в защите "блаугранас" возникают не впервые и не второй раз, появившись далеко не в текущем сезоне – и Эрнесто Вальверде до сих пор не может их исправить!

Игорь Малиенко | soccernews.ru