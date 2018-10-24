"Барселона" без Месси разобралась с "Интером": забили Рафинья и Альба

Если не брать во внимание противостояние "Локомотива" и "Порту", которое больше интересовало отечественных любителей футбола, центральным матчем среды в Лиге чемпионов можно было смело назвать встречу "Барселоны" и "Интера". У этих особые счёты, а полуфинальные противостояния в сезоне 2009/2010 до сих пор в памяти болельщиков. Как и победный забег Жозе Моуринью по полю барселонского стадиона, когда его "автобус" отбился от штурма команды Хосепа Гвардиолы и таки вышел в финал, чтобы выиграть ушастый кубок.

Накануне новой встречи (а с тех самых баталий команды не встречались) такого ажиотажа не было, но большой интерес присутствовал. Друг другу противостояли лидеры группы, претендующие на выход в плей-офф с первого места, а отсутствие Лионеля Месси несколько уравнивало шансы и добавляло интриги.

Вместо Лео в основе "Барселоны" весьма неожиданно появился Рафинья, а Дембеле в очередной раз остался на "банке". Месси же с трибун наблюдал за тем, как его партнеры неспешно начинают встречу, не претендуя на стартовый штурм и нечто подобное. Не рисковали на первых минутах и гости, хотя и старались встречать хозяев повыше.

Первый интересный момент случился по истечении стартовых 15 минут, когда воспитанник "Барсы" Икарди выскочил на передачу с левого края, опередив защитника, но пробил мимо цели. Хозяева ответили со стандарта, что вообще-то не в стиле каталонцев: Ленгле выиграл воздух после подачи с углового и нанёс неплохой удар головой - Ханданович на линии парировал!

К середине тайма "Барселона" нарастила серьёзное преимущество во владении мячом и провела две симпатичные комбинации, но оба раза Рафинья, оказывавшийся на ударной позиции, бил слишком слабо. Возможно, Алькантаре было непривычно атаковать ворота недавних партнёров, ведь второй круг минувшего сезона он провёл в аренде именно в "Интере". Но с третей попытки он уже не сплоховал.

На 32 минуте Рафинья разогнал атаку по центру и отдал направо Суаресу, Луис отлично выполнил роль ассистента и вернул мяч Алькантаре, который в штрафной опередил защитников и проткнул мяч в ворота - 1:0! У "Интера" не получалось ничего, поэтому даже шальной, но немного неточный удар Весино метров с тридцати пяти выглядел хоть каким-то креативом в исполнении гостей.

Под занавес тайма "Барса", владеющая большим преимуществом, едва не удвоила счёт. Коутиньо заработал штрафной, сам его исполнил, а мяч рикошетом от игрока в стенке полетел в противоход Хандановичу, но прошёл рядом со штангой.

В перерыве Спаллетти выпустил Политано и тот в начале второй половины чуть было не застал Тер Штегена врасплох: навес хавбека превратился в скрытый удар, когда прошёл мимо всех игроков, но кипер "Барсы" в последний момент среагировал.

Каталонцы отреагировали на активность "Интера" отличными действиями Суареса, который убрал Асамоа, вошёл в штрафную с левого края и пробил - Ханданович не дрогнул. Вскоре словенский вратарь вновь вынужден был спасать гостей, когда практически в упор бил Ленгле, однако Самир успел выкинуть ногу и не позволил новобранцу "Барсы" отличиться.

На 66 минуте Суарес хитро пробил со штрафного в стиле Месси, пустив мяч под стенкой, но Брозович вовремя улёгся на газон и заблокировал удар, к которому не факт, что был готов Ханданович. Через несколько минут уже сам Самир отразил удар Суареса после быстрой контратаки "Барсы", на добивании первым оказался Коутиньо - Филипе расстреливал ворота, но угодил в перекладину!

"Интер" пытался восстановить статус-кво (вышедший на замену Лаутаро Мартинес с неплохой позиции не попал в створ), но стабильного давления на "Барсу" не оказывал. Каталонцы продолжали действовать в академичном темпе, но от попыток найти шанс в атаке не отказывались. Так Ракитич едва не закрутил мяч в дальний угол, но Ивана подвела точность.

Ракитич не забил, но вскоре поучаствовал в голевой атаке: Ваня получил мяч от Видаля и нашёл пасом Альбу, который вышел на Хандановича и отправил круглого в сетку - 2:0! На этом вопрос о победителе встречи был снят, но это не отменяло желание хозяев забить ещё: Альба классно вырезал на свежего Мунира, тот пробил, но Ханданович спас.

"Барселона" добилась третьей победы в трёх стартовых матчах и уверенно лидирует в группе. "Интер", несмотря на поражение, комфортно разместился на второй строчке.

"Барселона" - "Интер" - 2:0

Голы: Рафинья, 32 - 1:0, Альба, 84 - 2:0

"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Бускетс, Артур (Видаль, 77), Ракитич - Рафинья (Семеду, 72), Коутиньо (Мунир, 88), Суарес

"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа - Весино, Брозович - Кандрева (Политано, 46), Валеро (Мартинес, 63), Перишич (Кейта Бальде, 76) - Икарди

Предупреждения: Суарес, 62, Брозович, 73, Шкриньяр, 74

Игорь Павелко | soccernews.ru

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