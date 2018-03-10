"Барселона" без Месси сыграет в гостях с аутсайдером "Малагой"

"Малага " – "Барселона"

Стадион: "Ла-Росаледа" (Малага)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Субботняя программа 28-го тура испанской Ла Лиги завершится противостоянием явного лидера и аутсайдера - "Барселона" навестит бедолагу "Малагу". Если честно, матч не несет в себе никакой интриги, сложно даже представить, как чуть живым "анчоусам" удастся отобрать очки у каталонцев. Да, в прошлом году андалузцы сотворили сенсацию, переиграв "блаугранас", но тогда и "Малага" была гораздо сильнее, и обстоятельства совершенно другие.

"Барселона" по-прежнему удерживает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя мадридский "Атлетико" на восемь очков. В последнее время подопечные Эрнесто Вальверде стали чаще терять зачетные баллы, тем не менее, своего главного конкурента "блаугранас" на прошлых выходных одолели. У "Малаги" дела обстоят совсем плохо. Команда Хосе Гонсалеса безнадежно болтается на последнем месте и шансов на спасение практически не осталось. "Анчоусы" близки к тому, чтобы первыми досрочно покинуть высшую лигу.

Впереди у "Барсы" ответственный матч в 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси", поэтому есть вероятность, что тренерский штаб решит поберечь нескольких основных игроков. Как бы там ни было, но каталонцам точно не помогут травмированные Нелсон Семеду, Денис Суарес и Андреас Иньеста. "Малага" по той же причине не рассчитывает на защитника Хуанкара и венесуэльского нападающего Адальберто Пеньяранду.

UPDATE. Уже после публикации этого материала стало известно, что Лионель Месси в срочном порядке покинул расположение команды и отправился к жене Антонелле, которая родила третьего сына. Таким образом, "Барсе" придётся обходится в этом матче без своего лидера.

Интересные факты противостояния "Малаги" и "Барселоны":

В 33 матчах Ла Лиги "Малага" всего четыре раза побеждала "Барселону", при этом 23 раза уступила.

Тем не менее, в прошлом сезоне "анчоусы" взяли верх над каталонцами благодаря точным выстрелам Сандро Рамиреса и Хони.

Беспроигрышная серия "блаугранас" в национальном первенстве составляет 34 матча. В то время как "Малага" не побеждает уже на протяжении 12 туров.

Ориентировочные составы на игру:

Малага: Роберто, Росалес, Эрнандес, Микел, Рикка, Ласен, Итурра, Ролан, Кастро, Эн-Несери, Идейе

Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Вермален, Умтити, Динь, Бускетс, Ракитич, Паулиньо, Коутиньо, Видаль, Суарес

Прогноз на матч "Малага" – "Барселона":

Едва ли имеют место быть хоть какие-то сомнения относительно фаворита в этом противостоянии. Победа "Барселоны" не оспаривается никем, а букмекеры предлагают скромный коэффициент 1.25 на выигрыш каталонского гранда. В то время, как виктория "Малаги" в зависимости от конторы колеблется в пределах от 10.0 до 15.0

Богдан Архипенко

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