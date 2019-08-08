"Барселона" без Месси выиграла у "Наполи" в товарищеском матче
Минувшей ночью в США состоялся товарищеский матч между "Барселоной" и "Наполи".
Непростую победу в указанном поединке одержала "блауграна", в составе которого отличились Серхио Бускетс и Иван Ракитич. За неаполитанцев также забил игрок "сине-гранатовых" - собственные ворота поразил защитник Самюэль Умтити.
Напомним, что встречу пропускал капитан каталонцев Лионель Месси, получивший травму перед американским турне.
"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия) - 2:1
Голы: Бускетс, 38 - 1:0, Умтити, 42 (автогол) - 1:1, Ракитич, 79 - 2:1.
"Барселона": Нето, Ваге (Семеду, 66), Умтити, Тодибо (Пике, 66), Фирпо, Пуч (де Йонг, 66), Ракитич, Бускетс, Суарес (Абель Руис, 46), Карлес Перес (Дембеле, 66), Гризманн (Рафинья, 46).
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Хюсай, 77), Манолас (Луперто, 58), Максимович, Мариу Руй (Гулам, 58), Фабиан Руис (Верди, 57), Зелински, Кальехон, Элмас (Гаэтано, 57), Инсинье, Мертенс (Милик, 58).
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|38
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|Бетис
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|Алавес
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|50
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|Эйбар
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|38
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|38
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|32