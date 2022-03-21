"Барселона" без Месси забила "Реалу" 4 гола в Ла Лиге впервые с 1974 года

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"Барселона" без Месси забила "Реалу" 4 гола в Ла Лиге впервые с 1974 года

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" впервые победила мадридский "Реал" после ухода из команды нападающего Лионеля Месси.

Более того, "сине-гранатовые" разгромили принципиального соперника на выезде с унизительным счётом 4:0.

Каталонской команде не удавалось подобное без Месси почти 50 лет - с 1974 года.

Напомним, что звёздный аргентинец в августе ушёл в ПСЖ.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я о том же! Без Лео и под грамотным рук-ом Хави, которому, как он заявил, не нужны пешеходы, Барса начала показывать изумительные победы! Visca el Barca!

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