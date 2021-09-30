"Барселона" без забитых мячей занимает последнее место в своей группе в Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" занимает последнее место в турнирной таблице группы Е группового этапа Лиги чемпионов после двух туров.

Каталонский клуб потерпел два поражения со счетом 0:6. В 1-м туре "Барселона" дома проиграла "Баварии" (0:3), а во 2-м - с тем же счетом потерпела поражение в гостевом матче с "Бенфикой". Стоит отметить, что каталонцы в двух матчах не нанесли ни одного удара в створ ворот соперников.

В 3-м туре "Барселона" сыграет с киевским "Динамо". Матч состоится в Испании 20 октября.

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