"Барселона" благодаря дублю Переса победила "Виссел Кобе" в товарищеском матче

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"Барселона" благодаря дублю Переса победила "Виссел Кобе" в товарищеском матче

В Японии состоялся товарищеский матч между "Виссел Кобе" и "Барселоной".

"Сине-гранатовые" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю своего воспитанника Карлеса Переса во втором тайме.

"Виссел Кобе" (Япония) – "Барселона" (Испания) - 0:2

Голы: Перес, 59 - 0:1, Перес, 86 - 0:2.

"Барселона": тер Штеген (Нето, 46), Семеду (Тодибо, 46), Ракитич (Перес, 46), Бускетс (Дембеле, 46), Пуч (Малком, 46), Рафинья (Аленья, 46), Лангле (Роберто, 46), Гризманн (де Йонг, 46), Альба (Мончу, 46), Кольядо (Умтити, 46), Араухо (Гильем, 46).

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