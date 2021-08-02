"Барселона" близка к договоренности с 4-я игроками о снижении зарплаты

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Каталонская "Барселона" в ближайшее время снизит зарплату нескольким основным футболистам, сообщают журналисты Фернандо Поло и Габриэль Санс.

По информации источника, ни Пике, ни Бускетс, ни Роберто ни Альба не выступают против таких мер.

Отмечается, что Пике уже согласился на очередное понижение оклада, в то время, как Бускетс и Роберто намерены последовать этим же путем.

Альба не настолько против снижения своей зарплаты, как об этом заявляли в СМИ.

"Блауграна" продолжает переговоры с игроками и хочет закрыть этот вопрос до 13 августа.

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