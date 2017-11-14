"Барселона" близка к достижению соглашения с Гризманном по условиям подписания контракта

Теги антуан гризманнбарселонаатлетико мадрид

"Барселона" близка к достижению соглашения с Гризманном по условиям подписания контрактаКаталонская "Барселона" близка к достижению соглашения с форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном по условиям подписания контракта между ними.

Как информирует Le10Sport, в течение последних нескольких недель "сине-гранатовые" активно вели переговоры с 26-летним форвардом "матрасников". Результатом этого стало то, что стороны серьезно продвинулись в обсуждении деталей будущего соглашения. После достижения согласия о переходе с игроком "Барса" планирует вступить в переговоры непосредственно с "Атлетико".

Напомним, Алькантара хочет вернуться в "Барселону". | soccernews.ru

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