"Барселона" близка к громкому подписанию

Каталонская "Барселона" близка к очередному громкому подписанию в текущее трансферное окно, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, в ближайшее время игроком "сине-гранатовых" может стать полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Каталонский гранд уже согласовал условия личного контракта с 25-летним хавбеком. Теперь "Барса" и агент француза Мино Райола пытаются убедить "красных дьяволов" продать француза. Сделка оценивается в 110 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте Артуро Видаля. | soccernews.ru