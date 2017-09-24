"Барселона" близка к обновлению рекорда своего лучшего старта в Ла Лиге

Каталонская "Барселона" близка к обновлению рекорда своего лучшего старта в испанской Ла Лиге.

Так, "сине-гранатовым" осталось одержать победы в трех ближайших матчах - двух домашних против "Лас-Пальмаса" и "Малаги", а также выездного против мадридского "Атлетико". Если подопечным Эрнесто Вальверде удастся взять в этих играх девять очков, они обновят достижение команды, которой в сезоне 2013/2014 руководил Херардо Мартино, выигравшей 8 стартовых матчей чемпионата.

Напомним, вчера "Барселона" одержала шестую подряд победу с начала нового сезона в Ла Лиге. | soccernews.ru