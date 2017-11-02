"Барселона" близка к подписанию 80-миллионного соглашения с одним из своих спонсоров

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"Барселона" близка к подписанию 80-миллионного соглашения с одним из своих спонсоровКаталонская "Барселона" близка к подписанию 80-миллионного соглашения с одним из своих спонсоров, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в ближайшее время "сине-гранатовые" продлят свое сотрудничество с турецким производителем бытовой техники "Beko". Контракт, как ожидается, будет подписан сроком на четыре года. По нему название турецкого бренда будет фигурировать на игровых футболках команды и тренировочной экипировке. Кроме того, обсуждается вопрос о включении логотипа "Beko" в название учебного центра "Барсы" "Ла Масия".

Напомним, "Барселона" не планирует менять свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru

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