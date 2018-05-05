"Барселона" близка к подписанию бразильского вингера

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"Барселона" близка к подписанию бразильского вингера

Вингер "Сантоса" Родриго в ближайшее время может стать игроком "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб практически договорился о трансфере 17-летнего бразильца. Футболист со своим отцом уже прибыл в Испанию для проведения переговоров.

Стоит отметить, что "Сантос" хочет выручить за Родриго 50 миллионов евро.

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