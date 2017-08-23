"Барселона" близка к подписанию Ди Марии

Каталонская "Барселона" близка к подписанию вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии, информирует The Sun.

По сведениям издания, сумма трансфера 29-летнего футболиста составит 50 миллионов евро. Парижане были вынуждены пойти на уступки и снизить трансферную стоимость аргентинца на 20 миллионов ввиду своих возможных проблем с финансовым Fair Play после покупки у "сине-гранатовых" Неймара.

Напомним, клуб третьего по силе дивизиона Испании потроллил "Барселону". | soccernews.ru