"Барселона" близка к подписанию Ди Марии
Каталонская "Барселона" близка к подписанию вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии, информирует The Sun.
По сведениям издания, сумма трансфера 29-летнего футболиста составит 50 миллионов евро. Парижане были вынуждены пойти на уступки и снизить трансферную стоимость аргентинца на 20 миллионов ввиду своих возможных проблем с финансовым Fair Play после покупки у "сине-гранатовых" Неймара.
Напомним, клуб третьего по силе дивизиона Испании потроллил "Барселону". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Барселона
|1
|3
|3
|Реал Сосьедад
|1
|3
|4
|Леганес
|1
|3
|5
|Валенсия
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|1
|7
|Жирона
|1
|1
|8
|Эспаньол
|1
|1
|9
|Севилья
|1
|1
|10
|Атлетик Бильбао
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Эйбар
|0
|0
|13
|Леванте
|0
|0
|14
|Малага
|0
|0
|15
|Вильярреал
|0
|0
|16
|Сельта Виго
|1
|0
|17
|Алавес
|1
|0
|18
|Лас Пальмас
|1
|0
|19
|Бетис
|1
|0
|20
|Депортиво Ла-Корунья
|1
|0