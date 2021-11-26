"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса

Фото: инстаграм Феррана/Автор неизвестен

"Барселона" работает над трансфером испанского нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Как сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани сейчас в Манчестере и ведёт переговоры с "Сити" по возможному переходу Торреса.

По информации источника, игрок с нетерпением ждет перехода в "Барселону". Клубы обсуждают формулу трансфера. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа.

Ферран сказал главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле, что хочет перейти в "Барсу". У него есть предложения от других клубов, но он хочет только в каталонский клуб.

Также отмечается, что наставник сине-гранатовых Хави уже дал свое согласие на переход испанца.

В то же время Marca и AS сообщают, что "Барселона" достигла полной договоренности с Торресом и сейчас обсуждает трансфер с "Сити". Отмечается, что каталонский клуб уже долгое время работает над подписанием Феррана Торреса.

Клуб считает это приоритетом. Трансфер состоится либо в зимнем, либо в летнем трансферном окне.

Инсайдер Фернандо Поло пишет, что Торрес попросил "Манчестер Сити" отпустить его в "Барселону" любой ценой. Также, по информации источника, тренер "Сити" Пеп Гвардиола дал свое согласие на уход испанца.

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