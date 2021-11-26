"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса
Фото: инстаграм Феррана/Автор неизвестен
"Барселона" работает над трансфером испанского нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.
Как сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани сейчас в Манчестере и ведёт переговоры с "Сити" по возможному переходу Торреса.
По информации источника, игрок с нетерпением ждет перехода в "Барселону". Клубы обсуждают формулу трансфера. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа.
Ферран сказал главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле, что хочет перейти в "Барсу". У него есть предложения от других клубов, но он хочет только в каталонский клуб.
Также отмечается, что наставник сине-гранатовых Хави уже дал свое согласие на переход испанца.
В то же время Marca и AS сообщают, что "Барселона" достигла полной договоренности с Торресом и сейчас обсуждает трансфер с "Сити". Отмечается, что каталонский клуб уже долгое время работает над подписанием Феррана Торреса.
Клуб считает это приоритетом. Трансфер состоится либо в зимнем, либо в летнем трансферном окне.
Инсайдер Фернандо Поло пишет, что Торрес попросил "Манчестер Сити" отпустить его в "Барселону" любой ценой. Также, по информации источника, тренер "Сити" Пеп Гвардиола дал свое согласие на уход испанца.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
|18