"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса

Теги ферран торресбарселонаманчестер сити

"Барселона" близка к подписанию Феррана ТорресаФото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес в ближайшее время может перейти в "Барселону", сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, испанец является приоритетной целью для усиления атаки каталонского клуба. Отмечается, что клубам осталось согласовать цену трансфера.

Как сообщает Ромеро, разница между суммой, которую предлагает "Барселона", и которую запрашивает "Манчестер Сити" в последнее время снизилась и сейчас составляет всего 4-5 миллионов евро.

В текущем сезоне Торрес сыграл в четырёх матчах АПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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