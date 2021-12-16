"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса
Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен
Испанский нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес в ближайшее время может перейти в "Барселону", сообщает журналист Жерар Ромеро.
По информации источника, испанец является приоритетной целью для усиления атаки каталонского клуба. Отмечается, что клубам осталось согласовать цену трансфера.
Как сообщает Ромеро, разница между суммой, которую предлагает "Барселона", и которую запрашивает "Манчестер Сити" в последнее время снизилась и сейчас составляет всего 4-5 миллионов евро.
В текущем сезоне Торрес сыграл в четырёх матчах АПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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