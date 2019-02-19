"Барселона" близка к подписанию перспективного бразильца

"Барселона" близка к подписанию защитника "Палмейраса" Витао, сообщает Marca.

По сведениям издания, 19-летний бразилец уже прилетел в Каталонию для оформления трансфера.

В ближайшее время "сине-гранатовые" объявят о сделке официально.

Будущее Витао на "Камп Ноу" пока остаётся неопределённым - его или отправят в аренду, или заявят за "Барселону Б".

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