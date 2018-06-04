"Барселона" близка к подписанию первого летнего новичка

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"Барселона" близка к подписанию первого летнего новичкаКаталонская "Барселона" близка к подписанию первого летнего новичка, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в ближайшее время игроком "сине-гранатовых" должен стать защитник "Севильи" Клеман Лангле. Трансфер 22-летнего бека "красно-белых" обойдется каталонскому гранду в 38 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 54 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" установила рекорд Чемпионатов Мира. | soccernews.ru

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