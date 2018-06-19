"Барселона" близка к подписанию первого летнего новичка

Теги френки де йонгбарселонааякс

"Барселона" близка к подписанию первого летнего новичкаКаталонская "Барселона" близка к подписанию своего первого летнего новичка, информирует испанская пресса.

Так, уже в ближайшее время игроком "сине-гранатовых" должен стать полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг. Трансфер 21-летнего хавбека обойдется каталонскому гранду примерно в 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне де Йонг забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за "Аякс".

Напомним, "Барселона" потеряла перспективного хавбека. | soccernews.ru

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