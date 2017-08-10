"Барселона" близка к подписанию своего первого звездного новичка

Теги барселонаборуссия дортмундусман дембеле

"Барселона" близка к подписанию своего первого звездного новичкаКаталонская "Барселона" близка к подписанию своего первого звездного новичка в текущее трансферное окно, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, сделка по переходу вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в стан "сине-гранатовых" может быть завершена в течение ближайших нескольких часов. Трансфер перспективного француза обойдется каталонскому гранду в 130 миллионов евро.

Напомним, "Боруссия" нашла замену для Дембеле| soccernews.ru

комментарии
Надир

Даёшь Османа...

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов