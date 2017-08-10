Каталонская "Барселона" близка к подписанию своего первого звездного новичка в текущее трансферное окно, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, сделка по переходу вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в стан "сине-гранатовых" может быть завершена в течение ближайших нескольких часов. Трансфер перспективного француза обойдется каталонскому гранду в 130 миллионов евро.