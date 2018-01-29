"Барселона" близка к подписанию третьего зимнего новичка

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"Барселона" близка к подписанию третьего зимнего новичкаКаталонская "Барселона" близка к подписанию третьего зимнего новичка, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, до закрытия трансферного окна "сине-гранатовые" рассчитывают заполучить в свои ряды полузащитника бразильского "Гремио" Артура. На сегодняшний день стороны не смогли согласовать сумму трансфера 21-летнего хавбека - европейский гранд предлагает за игрока 25 миллионов евро, а южноамериканский клуб желает получить вдвое больше. Однако ожидается, что уже в течение ближайшего времени компромисс в этом вопросе будет достигнут. При этом остаток текущего сезона Артур на правах аренды проведет в "Гремио".

Напомним, испанские СМИ указали на результативную ошибку судьи в пользу "Барселоны". | soccernews.ru

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