Каталонская "Барселона" близка к подписанию третьего зимнего новичка, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, до закрытия трансферного окна "сине-гранатовые" рассчитывают заполучить в свои ряды полузащитника бразильского "Гремио" Артура. На сегодняшний день стороны не смогли согласовать сумму трансфера 21-летнего хавбека - европейский гранд предлагает за игрока 25 миллионов евро, а южноамериканский клуб желает получить вдвое больше. Однако ожидается, что уже в течение ближайшего времени компромисс в этом вопросе будет достигнут. При этом остаток текущего сезона Артур на правах аренды проведет в "Гремио".

Напомним, испанские СМИ указали на результативную ошибку судьи в пользу "Барселоны". | soccernews.ru