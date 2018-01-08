"Барселона" близка к подписанию второго зимнего новичка

Теги барселонапалмейрасйерри мина

"Барселона" близка к подписанию второго зимнего новичкаКаталонская "Барселона" близка к подписанию своего второго зимнего новичка, информирует le10sport со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что игроком "сине-гранатовых" должен стать защитник бразильского "Палмейраса" Йерри Мина. Заключительный раунд переговоров по его переходу между клубами должен состояться уже в течение ближайших двух дней. Трансфер 23-летнего бека обойдется каталонскому гранду примерно в 14 миллионов евро.

Напомним, Маскерано сыграл свой последний матч за "Барселону". | soccernews.ru

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