"Барселона" близка к подписанию замены Серхи Роберто на правом фланге обороны

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"Барселона" близка к подписанию замены Серхи Роберто на правом фланге обороныКаталонская "Барселона" близка к подписанию замены полузащитнику своей команды Серхи Роберто, который был вынужден переквалифицироваться в правые защитники из-за проблем своей команды на этой позиции.

Так, по сведениям испанской прессы, в ближайшее время игроком "сине-гранатовых" должен будет стать бек "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосола. Трансфер 22-летнего футболиста обойдется каталонскому гранду в 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Одриосола забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 41 матче за "Реал Сосьедад".

Напомним, Вальверде попросил "Барселону" ускорить процесс подписания двух игроков. | soccernews.ru

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