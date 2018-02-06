"Барселона" близка к повторению клубного рекорда, установленного при Гвардиоле

Теги барселонаэрнесто вальвердехосеп гвардиола

"Барселона" близка к повторению клубного рекорда, установленного при ГвардиолеКаталонская "Барселона" близка к повторению клубного рекорда, установленного в сезоне 2010/2011, когда командой руководил Хосеп Гвардиола.

Так, нынешняя беспроигрышная серия "сине-гранатовых" в чемпионате насчитывает уже 29 матчей - 22 игры в текущем розыгрыше Ла Лиги и 7 - в прошлом. Чтобы повторить достижение семилетней давности подопечным Эрнесто Вальверде необходимо не проиграть своим двум ближайшим соперникам в Примере - "Хетафе" и "Эйбару".

Напомним, у "Барселоны" возникли серьезные проблемы в центре обороны перед игрой с "Валенсией". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов