"Барселона" близка к повторению клубного рекорда, установленного при Гвардиоле

Каталонская "Барселона" близка к повторению клубного рекорда, установленного в сезоне 2010/2011, когда командой руководил Хосеп Гвардиола.

Так, нынешняя беспроигрышная серия "сине-гранатовых" в чемпионате насчитывает уже 29 матчей - 22 игры в текущем розыгрыше Ла Лиги и 7 - в прошлом. Чтобы повторить достижение семилетней давности подопечным Эрнесто Вальверде необходимо не проиграть своим двум ближайшим соперникам в Примере - "Хетафе" и "Эйбару".

Напомним, у "Барселоны" возникли серьезные проблемы в центре обороны перед игрой с "Валенсией". | soccernews.ru