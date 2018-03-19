"Барселона" близка к повторению рекорда Ла Лиги, установленного 38 лет назад

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"Барселона" близка к повторению рекорда Ла Лиги, установленного 38 лет назадКаталонская "Барселона" близка к повторению рекорда Ла Лиги, установленного 38 лет назад "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна, который не проигрывал в чемпионате на протяжении 38 матчей.

На счету "сине-гранатовых" на сегодняшний день значится беспроигрышная серия в Примере длиною в 36 поединков. Чтобы повторить достижение басков, каталонскому гранду необходимо взять очки в двух ближайших играх испанского первенства против "Севильи" на "Рамон Санчес Писхуан" и "Леганеса" на "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru

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12 Леганес 29 36
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15 Реал Сосьедад 29 33
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