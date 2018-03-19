Каталонская "Барселона" близка к повторению рекорда Ла Лиги, установленного 38 лет назад "Реалом Сосьедад" из Сан-Себастьяна, который не проигрывал в чемпионате на протяжении 38 матчей.

На счету "сине-гранатовых" на сегодняшний день значится беспроигрышная серия в Примере длиною в 36 поединков. Чтобы повторить достижение басков, каталонскому гранду необходимо взять очки в двух ближайших играх испанского первенства против "Севильи" на "Рамон Санчес Писхуан" и "Леганеса" на "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru