"Барселона" близка к приобретению 19-летнего бразильца
Нападающий "Сан-Паулу" Густаво Майя с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Барселоне".
По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже согласовали детали трансфера 19-летнего бразильца.
Общая сумма сделки составит 6 миллионов евро. 1 миллион каталонский клуб уже заплатил за приоритетное право покупки форварда, 1,5 миллиона отдаст до 15 июля и ещё 3,5 миллиона переведёт на счета "Сан-Паулу" в будущем.
Стоит отметить, что на взрослом уровне Майя пока не дебютировал.
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|38
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|9
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|38
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|Гоияс
|38
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|Байя
|38
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|Васко да Гама
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|Атлетико Минейро
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|38
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|КСА
|38
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|Аваи
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