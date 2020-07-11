"Барселона" близка к приобретению 19-летнего бразильца

Нападающий "Сан-Паулу" Густаво Майя с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Барселоне".

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже согласовали детали трансфера 19-летнего бразильца.

Общая сумма сделки составит 6 миллионов евро. 1 миллион каталонский клуб уже заплатил за приоритетное право покупки форварда, 1,5 миллиона отдаст до 15 июля и ещё 3,5 миллиона переведёт на счета "Сан-Паулу" в будущем.

Стоит отметить, что на взрослом уровне Майя пока не дебютировал.

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