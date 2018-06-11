"Барселона" близка к продаже двух игроков

"Барселона" близка к продаже двух своих игроков, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, уже на этой неделе каталонский клуб оформит исходящие трансферы защитника Марлона и вингера Жерара Деулофеу.

Стоит отметить, что оба футболиста продолжат карьеру в АПЛ. Марлон станет игроком "Вест Хэма", а Деулофеу продолжит карьеру в "Уотфорде".

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