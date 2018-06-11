"Барселона" близка к продаже двух игроков

Теги барселонауотфордвест хэм юнайтедмарлонжерар деулофеу

"Барселона" близка к продаже двух игроков

"Барселона" близка к продаже двух своих игроков, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, уже на этой неделе каталонский клуб оформит исходящие трансферы защитника Марлона и вингера Жерара Деулофеу.

Стоит отметить, что оба футболиста продолжат карьеру в АПЛ. Марлон станет игроком "Вест Хэма", а Деулофеу продолжит карьеру в "Уотфорде".

Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим Бускетса. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов