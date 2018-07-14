Каталонская "Барселона" близка к продаже своего вингера Хосе Арнаиса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на 23-летнего игрока "сине-гранатовых" нацелился "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна. За свою трансферную цель баски готовы выложить 10 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

В прошлом сезоне Арнаис забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за первую и вторую команды "Барселоны".

Напомним, Бартра отклонил предложение "Барселоны". | soccernews.ru