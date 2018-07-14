"Барселона" близка к продаже своего вингера

Теги барселонареал сосьедадхосе арнаис

"Барселона" близка к продаже своего вингераКаталонская "Барселона" близка к продаже своего вингера Хосе Арнаиса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на 23-летнего игрока "сине-гранатовых" нацелился "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна. За свою трансферную цель баски готовы выложить 10 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

В прошлом сезоне Арнаис забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за первую и вторую команды "Барселоны".

Напомним,  Бартра отклонил предложение "Барселоны".  | soccernews.ru

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