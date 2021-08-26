"Барселона" близка к продлению контракта с Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Переговоры между "Барселоной" и нападающим Усманом Дембеле о заключении нового соглашения находятся на продвинутой стадии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний француз должен продлить контракт с "сине-гранатовыми" как минимум на три года.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года, сыграл 118 матчей, забил 30 голов и сделал 21 ассист.

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