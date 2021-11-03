"Барселона" близка к продлению контракта с Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" близка к продлению контракт с французским вингером команды Усманом Дембеле.

Как сообщает инсайдер Габриэль Санс, продление Дембеле все ближе и ближе, переговоры на завершающей стадии.

По информации источника, сомнения развеялись, агент Дембеле принял желанию игрока остаться. Предложения "Манчестер Юнайтед" и "Челси", гарантирующие ему больше денег, чем в «Барсе», были вескими аргументами, чтобы уйти из клуба, но игрок хочет остаться.

Отмечается, что игрок сообщил, что его приоритетом является продолжение в "Барсе", он попросил достичь соглашения, удовлетворяющее обе стороны. Барселона» хочет закрыть продление контракта в ноябре.

Срок контракта будет рассчитан на 3 года + 1 необязательный. Француз согласился на сокращение зарплаты, но просит увеличить бонусы за выигранные трофеи в команде.

Также не пропустите: Сульшер высказался об игре Роналду. | http://soccernews.ru