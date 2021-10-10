"Барселона" близка к продлению контракта с Педри

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"Барселона" близка к продлению контракта с ПедриФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

"Барселона" находится на финальной стадии продления соглашения с испанским хавбеком Педри Гонсалесом, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны договорились о финансовых условиях контракта, отступные останутся размером в 400 миллионов евро.

Отмечается, что единственное о чем осталось договориться - срок соглашения. "Барселона" хочет продлить контракт на 5 лет, сторона футболиста – на меньший срок.

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