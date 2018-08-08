"Барселона" близка к расставанию с Андре Гомешем

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"Барселона" близка к расставанию с Андре ГомешемКаталонская "Барселона" близка к расставанию со своим полузащитником Андре Гомешем, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, 25-летний хавбек уже в ближайшее время должен стать игроком "Вест Хэма". В настоящее время "сине-гранатовые" и "молотобойцы" согласовывают последние детали предстоящей сделки по португальцу.

В прошлом сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Барселону".

Напомним,  "Барселона" заинтересовалась звездой Серии А. | soccernews.ru

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