"Барселона" близка к расставанию с Андре Гомешем

Каталонская "Барселона" близка к расставанию со своим полузащитником Андре Гомешем, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, 25-летний хавбек уже в ближайшее время должен стать игроком "Вест Хэма". В настоящее время "сине-гранатовые" и "молотобойцы" согласовывают последние детали предстоящей сделки по португальцу.

В прошлом сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" заинтересовалась звездой Серии А. | soccernews.ru