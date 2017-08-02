"Барселона" близка к расставанию с еще одним своим игроком

Каталонская "Барселона" близка к расставанию с еще одним своим футболистом, информирует sport.es.

По сведениям издания, уже в самое ближайшее время игроком лиссабонской "Бенфики" должен стать бразильский защитник "сине-гранатовых" Дуглас. Сумма трансфера 26-летнего бека составит порядка 5-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" не продаст Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро. | soccernews.ru