"Барселона" близка к расставанию с еще одним своим игроком

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"Барселона" близка к расставанию с еще одним своим игрокомКаталонская "Барселона" близка к расставанию с еще одним своим футболистом, информирует sport.es.

По сведениям издания, уже в самое ближайшее время игроком лиссабонской "Бенфики" должен стать бразильский защитник "сине-гранатовых" Дуглас. Сумма трансфера 26-летнего бека составит порядка 5-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" не продаст Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро. | soccernews.ru

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