Каталонская "Барселона" близка к расставанию с еще одним своим вингером, информирует испанская пресса.

Сообщается, что вслед за Неймаром команду должен будет покинуть Мунир Эль-Хаддади, на которого претендуют итальянская "Рома" и амстердамский "Аякс". За 21-летнего футболиста "сине-гранатовые" намерены выручить 15 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант с приобретением Асенсио. | soccernews.ru