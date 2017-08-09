"Барселона" близка к расставанию с еще одним своим вингером

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"Барселона" близка к расставанию с еще одним своим вингеромКаталонская "Барселона" близка к расставанию с еще одним своим вингером, информирует испанская пресса.

Сообщается, что вслед за Неймаром команду должен будет покинуть Мунир Эль-Хаддади, на которого претендуют итальянская "Рома" и амстердамский "Аякс". За 21-летнего футболиста "сине-гранатовые" намерены выручить 15 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант с приобретением Асенсио. | soccernews.ru

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