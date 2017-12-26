Каталонская "Барселона" близка к расставанию со своим вингером Ардой Тураном, информирует sport.es.

По сведениям издания, уже в ближайшие несколько дней 30-летний футболист может стать игроком турецкого "Бешикташа". Переговоры между его агентом и "черными орлами" по будущему трансферу должны начаться со дня на день.

Напомним, в сети появилось фото экипировки "Барселоны" на следующий сезон. | soccernews.ru