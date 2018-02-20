"Барселона" близка к согласованию трансфера Артура за 30 миллионов евро

Полузащитник "Гремио" Артур Рамос, скорее всего, перейдет в "Барселону", сообщает UOL Esporte.

По сведениям издания, клубы практически обо всем договорились. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро и она может увеличиться еще на 10 миллионов за счет бонусов.

При этом 21-летний Артур будет выступать за "Гремио" на правах аренды до января 2019 года.

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