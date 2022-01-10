"Барселона" близка к трансферу опытного вратаря

Фото: инстаграм Столе Димитриевски/Автор неизвестен

"Барселона" близка к трансферу вратаря "Райо Вальекано" и сборной Северной Македонии Столе Димитриевски, сообщает Ekipa.

По сведениям источника, каталонский клуб уже согласовал детали трансфера голкипера. Переход состоится в ближайшее время.

28-летний Димитриевски в нынешнем сезоне провел за "Райо Вальекано" 18 матчей и пропустил 18 голов. За сборную Северной Македонии сыграл 52 матча.

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