"Барселона" близка к трансферу опытного вратаря
Фото: инстаграм Столе Димитриевски/Автор неизвестен
"Барселона" близка к трансферу вратаря "Райо Вальекано" и сборной Северной Македонии Столе Димитриевски, сообщает Ekipa.
По сведениям источника, каталонский клуб уже согласовал детали трансфера голкипера. Переход состоится в ближайшее время.
28-летний Димитриевски в нынешнем сезоне провел за "Райо Вальекано" 18 матчей и пропустил 18 голов. За сборную Северной Македонии сыграл 52 матча.
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|20
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|Эйбар
|20
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