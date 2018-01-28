"Барселона" близка к установлению клубного рекорда

Теги барселонаэрнесто вальвердехосеп гвардиолаалавес

"Барселона" близка к установлению клубного рекордаКаталонская "Барселона" близка к установлению клубного рекорда по количеству сыгранных матчей в чемпионате без поражений со старта сезона.

Так, подопечные Эрнесто Вальверде могут превзойти достижение команды Хосепа Гвардиолы сезона 2009-2010 годов, когда ей удалось пройти без поражений 20 туров Ла Лиги. В случае, если сегодня "сине-гранатовые" дома не уступят "Алавесу", они установят новое клубное достижение.

Напомним, до закрытия текущего трансферного окна "Барселоны" рассчитывает подписать первого летнего новичка. | soccernews.ru

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