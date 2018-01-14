"Барселона" близка к установлению очередного клубного рекорда

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"Барселона" близка к установлению очередного клубного рекордаКаталонская "Барселона" близка к установлению очередного клубного рекорда, информирует El Mundo Deportivo.

Так, уже сегодня "сине-гранатовые" могут превзойти достижение сезона 1986/1987 годов, когда за первый круг чемпионата команда пропустила всего 8 мячей. Чтобы установить новую "планку", каталонскому гранду необходимо сыграть "на ноль" в игре против "Реала Сосьедад".

Не пропустите превью к матчу "Реал Сосьедад" - "Барселона". | soccernews.ru

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