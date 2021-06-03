"Барселона" близка к заключению контракта с Депаем

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"Барселона" близка к заключению контракта с ДепаемФото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай близок к переходу в "Барселону".

По информации источника, стороны практически согласовали 3-летний контракт. 1 июля форвард станет свободным агентом, у него истекает срок договора с "Лионом".

Отмечается, что в соглашении футболиста будут прописаны достаточно низкие отступные, также он согласился на не очень высокую зарплату с возможностью получения бонусов.

Ожидается, что трансфер будет оформлен после того, как Роналда Кумана утвердят главным тренером команды на следующий сезон.

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