"Барселона" близка к закрытию сделки по своему первому зимнему подписанию

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"Барселона" близка к закрытию сделки по своему первому зимнему подписаниюКаталонская "Барселона" близка к подписанию полузащитника бразильского "Гремио" Артура, информирует le10sport со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что сделка по переходу 21-летнего хавбека в стан "сине-гранатовых" может быть официально оформлена в течение ближайших двух недель. Однако вполне возможно, что каталонский гранд оставит перспективного игрока еще на полгода в его нынешней команде в аренде.

Напомним, зимой Вальверде намерен расстаться с тремя футболистами. | soccernews.ru

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